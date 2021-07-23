فرنسا تقر قانون مكافحة النزعات الانفصالية المثير للجدل

2021/07/23 | 20:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوّت البرلمان الفرنسي، الجمعة، على مشروع القانون المثير للجدل ضد النزعة الانفصالية، والذي يستهدف الإسلام المتطرف وتم تبنيه بشكل نهائي، إلا إنه انتقد بشدة من اليسار واليمين.

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