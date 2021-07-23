2021/07/23 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ،اليوم الجمعة، أن تصريح وزير الخارجية فؤاد حسين بشأن حاجة العراق الى المساعدة الامريكية بانه تسويقا لمبررات الادارة الامريكية من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخزعلي معلقا على تصريح وزير الخارجية بشأن تواجد القوات الامريكية: مؤسف ومرفوض من قبلنا المركز الخبري الوطني.

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