محافظة عراقية تعلن اعتماد

2021/07/23 | 21:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة ذي قار، اليوم الجمعة،

اعتماد "بطاقة التلقيح" ضد فيروس كورونا

لمراجعة دوائرها، فيما اكدت توجيه

السيطرات الخارجية بمنع دخول الوافدين

من خارج المحافظة غير الحاملين لكارت

التلقيح.

وذكر بيان

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