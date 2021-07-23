محافظة عراقية تعتمد بطاقة التلقيح لدخول المواطنين الى دوائرها

2021/07/23 | 21:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الجمعة، عن اعتماد بطاقة التلقيح لمراجعة الدوائر، مشيرا الى منع دخول الوافدين غير الملقحين للمحافظة.

وقال الخفاجي في بيان، إن "الحكومة المحلية وجهت كافة الدوائر بمنع دخول أي مراجع لا يحمل كارت تلقيح فايروس كورونا ضمن اجراءات احترازية لمواجهة الموجة الثالثة لتفشي فايروس كورونا والتي اعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرا".

وأضاف أن "الدوائر ستعتمد كارت التلقيح ضمن مستمسكات ترويج كافة المعاملات فيها ويتم رفض أي معاملة اخرى"، مؤكداً "وجهنا السيطرات الخارجية لذي قار بمنع دخول الوافدين من خارج المحافظة غير الحاملين لكارت التلقيح مع استثناء الحالات الانسانية".

ولفت محافظ ذي قار الى أن "الهدف من القرارات الجديدة هو لتقليل انتشار العدوى وحث المواطنين للتوجه الى مراكز التلقيح التي تم مضاعفة عددها موخرا، ومساعدة المؤسسات الصحية بالمحافظة التي تعمل بكل جهد واخلاص لمواجهة فايروس كورونا".

PUKmedia وكالات

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