مسؤول امريكي: قواتنا لن تغادر العراق ولايمكن المقارنة مع افغانستان

2021/07/23 | 21:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الأميركي السابق لدى بغداد، دوغلاس سيليمان، الجمعة، أن قوات بلاده لن تنسحب من العراق بالكامل، لا سيما وأن العراقيين غير قادرين بعد على مواجهة تهديدات داعش بمفردهم، على حد قوله.

وقال سيليمان في مقابلة متلفزة وتابعها NRT عربية، (23 تموز 2021)، إن "العراق لا يزال بحاجة إلى بقاء التحالف الدولي مثلما أكد ذلك وزير الخارجية العراقي، مؤكدا أن قوات التحالف تتولى التدريب وتقديم المشورة وتنفيذ الضربات الجوية، لأن العراقيين ما زالوا غير قادرين على فعل ذلك بمفردهم".

وأضاف، أنه "في السابق، لم تشارك الولايات المتحدة وحلفاؤها في الحرب ضد داعش بالمواجهة المباشرة، ولم تقدم سوى المشورة والتدريب والإسناد الجوي للقوات العراقية".

وأشار إلى أنه "يتعين الرد رسميا، خلال الحوار الإستراتيجي، على الميليشيات الشيعية والإيرانية، بأن الولايات المتحدة ليست غازية في العراق"..

وقال إن "بلاده تعتقد أن ما يحدث في العراق له تأثير على المنطقة بأسرها، مردفا، "إذا كان العراق مستقرا فإن مناطق أخرى ستستقر بسهولة".

وتابع بالقول: "لا أعتقد أن أمريكا ستنسحب تماما من العراق، لإن مصالحها مختلفة في العراق وأفغانستان، ولا يمكن المقارنة بينهما".

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