السيد عمار الحكيم يعرب عن ثقته بالوفد العراقي المفاوض في جولة الحوار الاستراتيجي

2021/07/23 | 21:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

اعرب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، عن ثقته بالوفد المفاوض في جولة الحوار الاستراتيجي مع واشنطن.

وقال السيد الحكيم في تغريدة له: "كلنا ثقة بالوفد العراقي المفاوض في واشنطن خلال جولة الحوار الإستراتيجي الجديدة مع الجانب الأمريكي".

واضاف "يحدونا الأمل بمهارته وحذاقته في أن يضع نصب عينيه مصالح البلاد العليا وقيادته زمام المفاوضات وصولاً إلى اتفاقات بناءة ورصينة تفضي إلى سحب القوات القتالية والتركيز على التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي بين البلدين".

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