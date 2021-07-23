بعد تزايد الإصابات الخطرة..صحة ميسان تضع خطة استيعابية استباقية

2021/07/23 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ميسان

كشفت دائرة صحة محافظات ميسان، اليوم الجمعة، عن وضعها خطة استباقية لاستيعاب تزايد حالات الاصابة الخطرة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة المحافظة علي العلاق لـ(بغداد اليوم) أنه "بعد التزايد الكبير والخطير بالاصابات بفيروس كورونا وبالتنسيق مع اللجنة العلمية لكوفيد 19 وضعنا خطة استباقية لاستيعاب هذا التزايد".

وأضاف العلاق ان "هذه الخطة تركز على آلية استيعاب الزيادة في الاصابات وتوفير ردهات للحالات الخطرة وكميات أوكسجين كافية ، لاسيما وان المحافظة بدأت تسجل اعداد كبيرة في الاصابات بينها حالات خطرة وحرجة".

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