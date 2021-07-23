2021/07/23 | 21:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الخميس، أن تصريحات وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مؤسفة ومرفوضة وهي تخدم الكيان الصهيوني.وقال الخزعلي في تغريدة له على تويتر، تابعها “النور نيوز”، إن “تصريحات وزير الخارجية العراقي بأن القوات الأمنية ما زالت بحاجة إلى مساعدة القوات الامريكية هو تصريح مؤسف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيس الخزعلي: تصريحات وزير الخارجية العراقي تخدم الكيان الصهيوني first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيس الخزعلي: تصريحات وزير الخارجية العراقي تخدم الكيان الصهيوني) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيس الخزعلي: تصريحات وزير الخارجية العراقي تخدم الكيان الصهيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).