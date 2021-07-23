صحة الكرخ توجه بشأن تلقيح الطلبة والأساتذة

2021/07/23 | 21:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه المدير العام لصحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الجمعة، بأن يكون تلقيح طلبة الكليات و المدارس والاساتذة بدون تسجيل على المنصة الالكترونية.وقال الحجامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم الايعاز الى كافة منافذ التلقيح في دائرة صحة بغداد الكرخ بأن يكون تلقيح طلبة الكليات والمدارس للفئات العمرية المشمولة …

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