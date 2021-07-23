محافظ البصرة يوجه باتخاذ اجراءات مشدة للحد من تزايد الاصابات بكورونا

2021/07/23 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا/ وجه محافظ البصرة اسعد العيداني باتخاذ اجراءات وقائية للحد من تزايد اعداد الاصابات بفايروس كورونا .واكد المحافظ بحسب بيان لمكتبه الاعلامي : بغلق الكافتريات، والمقاهي، ودور السينما، والمسارح والمنتزهات، وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح، وقاعات الرياضة، ومنع المواطنين من دخولها ومحاسبة اصحابها في حالة فتحها .كما وجه بتشكيل لجان للمراقبة والتفتيش على المطاعم، والمولات، لمراقبة التزامها بالتعليمات الصحية، مع فرض غرامات وإغلاقها في حال الإخلال بهذه الإجراءات.واضاف : يكون دوام العاملين في دوائر محافظة البصرة كافة بعد عطلة العيد بنسبة 50%‎، باستثناء المؤسسات الصحية والأمنية والكهرباء، وتنظيم آلية العمل بما يحقق التباعد البدني بين الموظفين والمراجعين.واكد المحافظ : اخذ اللقاحات وحسب الاليات المتبعة في دائرة صحة البصرة./ انتهى

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