قيس الخزعلي : تصريح وزيـر الخارجيـة بـأن القـوات الأمنيـة العراقيـة مـا زالـت بحاجـة إلى مساعدة القـوات الأمريكيـة تـصريـح مؤسف للغايـة ومرفـوض

2021/07/23 | 21:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/قال الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي ان"تصريح وزيـر الخارجيـة بأن القـوات الأمنيـة العراقيـة مـا زالـت بحاجـة إلى مساعدة القـوات الأمريكيـة هـو تـصريـح مؤسف للغايـة ومرفـوض مـن قبلنـا ومـن قبـل كل عراقي يعتز بمؤسساته العسكرية والأمنيـة".وقال الخزعلي في تغريدة له ان التصريح " لا يعكـس حقيقـة القـدرات التـي وصلـت لهـا قواتنـا البطلـة مـن الجيـش والشرطة الاتحاديـة والحشد الشعبي وجهـاز مكافحة الإرهاب، ولا التجـارب والخبرات التي امتلكهـا بعـد انتصـاره عـلى داعـش".واضاف " ولا يمكـن فـهـم هـذا التصريـح إلا أنـه تسـويق للمبـررات التـي تطرحهـا الإدارة الأمريكيـة لتبريـر اسـتمرار تواجدهـا عـلى الأرض العراقيـة، الذي يعلم الجميع أنـه لا علاقـة لـه بمصلحـة العـراق، وإنمـا مرتبـط بمصلحـة الكيـان الإسرائيلي الـذي يعتبـر العـراق والعراقييـن عدوه الأول./انتهى

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