2021/07/23 | 21:18 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجمارك تسهل دخول 48 صهريجا محملا بمادة الاوكسجين الطبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/23 | 21:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك تسهل دخول 48 صهريجا محملا بمادة الاوكسجين الطبي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك تسهل دخول 48 صهريجا محملا بمادة الاوكسجين الطبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).