ذي قار تشدد الإجراءات بشأن التطعيم: يمنع دخول غير الملقحين

2021/07/23 | 21:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، اعتماد بطاقة التلقيح ضد كورونا للسماح بالمراجعين بدخول دوائر الدولة.

وقال الخفاجي في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الحكومة المحلية وجهت كافة الدوائر بمنع دخول أي مراجع لا يحمل كارت تلقيح فايروس كورونا ضمن إجراءات احترازية لمواجهة الموجة الثالثة لتفشي فايروس كورونا والتي أعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرًا".

وأضاف أن "الدوائر ستعتمد كارت التلقيح ضمن مستمسكات ترويج كافة المعاملات فيها ويتم رفض أي معاملة أخرى".

وأكد الخفاجي "وجهنا السيطرات الخارجية لذي قار بمنع دخول الوافدين من خارج المحافظة غير الحاملين لكارت التلقيح مع استثناء الحالات الانسانية".

وتابع، أن "الهدف من القرارات الجديدة هو لتقليل انتشار العدوى وحث المواطنين للتوجه إلى مراكز التلقيح التي تم مضاعفة عددها موخرًا، ومساعدة المؤسسات الصحية بالمحافظة التي تعمل بكل جهد وإخلاص لمواجهة فيروس كورونا".

وأشار إلى أن "في الفترة الماضية بدأت المؤشرات تشير إلى تطور خطير ومتسارع في المنحنى الوبائي في المحافظة، جراء التراخي في الالتزام بالضوابط الصحية من المواطنين والمؤسسات وظهور الطفرة الجديدة في المجتمع".

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