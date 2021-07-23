2021/07/23 | 21:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار أعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي، الجمعة، عن اعتماد “بطاقة التلقيح” لمراجعة الدوائر ومنع دخول الوافدين غير الملقحين للمحافظة.وقال الخفاجي في بيان النور نيوز” نسخة منه، إن “الحكومة المحلية وجهت كافة الدوائر بمنع دخول أي مراجع لا يحمل كارت تلقيح فايروس كورونا ضمن اجراءات احترازية لمواجهة الموجة الثالثة لتفشي فايروس …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تعلن اعتماد “بطاقة التلقيح” لدخولها ومراجعة دوائرها first appeared on النور نيوز.

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