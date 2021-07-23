باريس سان جيرمان يمدد عقد بوكيتينو حتى 2023

2021/07/23 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، تمديد تعاقده مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق، وطاقمه الفني حتى 30 يونيو 2023.وقال بوكيتينو بعد التوقيع: ”أنا سعيد حقًا، لنفسي […]

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