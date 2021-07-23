رصد إصابات بسلالة عالية العدوى من

2021/07/23 | 21:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها 3 حالات إصابة بـ"إنفلونزا الطيور" عالية العدوى "H5N6" جنوب غرب الصين، مشيرة إلى أن أحد المصابين توفي جراء المرض.

ونقلت إدارة الصحة في هونغ كونغ عن بلاغ تلقته من السلطات في الصين القارية أن المريض الأول هو سيدة مقيمة في مدينة سيونهان بمقاطعة سيتشوان كانت في 51 عاما من عمرها، وتم رصد أعراض للمرض عليها ونقلت إلى مستشفى لتفارق الحياة في اليوم التالي".

وأضاف البلاغ أن "المصاب الثاني رجل في 57 عاما من عمره يقيم في مدينة كاتزيان بالمقاطعة ذاتها وسجلت عليه أعراض يوم 22 حزيران وتم نقله إلى مستشفى يوم 5 تموز، هو حاليا في حالة حرجة.

أما المريض الثالث فهو رجل في 66 عاما من مدينة تشونتسين رصدت عليه أعراض ونقل إلى مستشفى حيث يقع الآن أيضا في حالة حرجة.

واشار بلاغ السلطات الصينية إلى أن كل المصابين بالمرض تخالطوا مع الدواجن".

وتم رصد الإصابة الأولى للإنسان بسلالة "H5N6" من فيروس "إنفلونزا A" في مقاطعة سيتشوان شهر ايار 2014، ومنذ ذلك الحين بلغ عدد الحالات المسجلة في الصين 35".

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