بغداد وطهران تبحثان توافد الزائرين الى العتبات المقدسة خلال

2021/07/23 | 21:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العراق وإيران، الجمعة، توافد

الزائرين الى العتبات المقدسة خلال

الشهرين المقبلين.

وقال رئيس منظمة الحج والزيارة

الايرانية علي رضا رشيديان، بحسب وكالة

"فارس، إن "مفاوضات تجري مع الجانب

العراقي لايف

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