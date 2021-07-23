الحكيم يغرد بشأن انطلاق الجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي

2021/07/23 | 21:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعرب رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الجمعة، عن ثقته بالوفد المفاوض خلال جولة الحوار الاستراتيجي. وقال الحكيم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “كلنا ثقة بالوفد العراقي المفاوض في واشنطن خلال جولة الحوار الاستراتيجي الجديدة مع الجانب الأمريكي ويحدونا الأمل بمهارته وحذاقته في أن يضع نصب عينيه مصالح البلاد العليا”. وتابع، …

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