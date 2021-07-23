كاميرات ترصد مشهد نادر لنمر الثلج بأول ظهور له منذ 5 سنوات.. أين وُجد؟

2021/07/23 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت كاميرات حديقة كاتون-كاراغاي الوطنية مقطع فيديو لذكر نمر ثلج يبلغ العامين من العمر، والفيديو أول إشارة لنمر الثلج في براري شرق كازاخستان منذ عام 2017.

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