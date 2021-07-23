2021/07/23 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتخدت محافظة البصرة، اليوم الجمعة، 4 إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، من بينها تقليص دوام الموظفين 50% .
وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه تم اتخاذ عدد من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تتخذ 4 إجراءات لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه تم اتخاذ عدد من […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة تتخذ 4 إجراءات لمواجهة كورونا المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تتخذ 4 إجراءات لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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