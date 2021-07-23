2021/07/23 | 21:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اتخدت محافظة البصرة، اليوم الجمعة، 4 إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، من بينها تقليص دوام الموظفين 50% .وذكر ديوان المحافظة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه تم اتخاذ عدد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة تتخذ 4 إجراءات لمواجهة كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تتخذ 4 إجراءات لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة تتخذ 4 إجراءات لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).