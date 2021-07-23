امانة بغداد يتأهل إلى نهائي بطولة الدوري العراقي للرديف

2021/07/23 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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تأهل فريق رديف امانة بغداد، اليوم الجمعة، إلى نهائي بطولة الدوري العراقي للرديف بعد فوزه على نظيره الصناعات الكهربائية.

وخطف فريق امانة بغداد بطاقة نهائي بطولة الدوري العراقي لفئة الرديف بالفوزعلى نظيره الصناعات الكهربائية في المباراة التي جرت عصر اليوم على ملعب بغداد الاول.

وفاز الفريق بركلات الترجيح، إذ سجل امانة بغداد ثلاثة اهداف مقابل واحد لفريق الصناعات الكهربائية.

وانتهى الوقت الاصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، وبذلك سيلتقي في المباراة النهائية أمام فريق رديف الجوية الذي تأهل على حساب الزوراء.

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