وزير الشباب والرياضة العراقي يقدم اعتذاره للحكومة اليابانية

2021/07/23 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعتذر وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الجمعة، للحكومة اليابانية لعدم حضوره افتتاح اولمبياد طوكيو.

وكانت وثيقة أظهرت، أن اعضاء الوفد هم "وزير الشباب، عدنان درجال، ومرافقه، حيدر علي حسين، ورئيس لجنة الشباب بالبرلمان، عباس عليوي، رئيس اللجنة الاولمبية، رعد حمودي، بالاضافة إلى مدير العلاقات بصفة رئيس البعثة، هيثم عبدالحميد، وهادي عبدالله، مرافق صحفي، وكذلك، زيدون محمد جواد، من اتحاد العاب القوى بصفة اداري".

اما المشاركون في الاولمبياد فهم "طه حسين / عداء وفاطمة عباس / لاعبة رماية، بالاضافة إلى ليث هاشم / مدرب رماية".

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