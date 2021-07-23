القبض على متهم تسبب باصابة إثنين من المواطنين بعيارات نارية في ميسان

2021/07/23 | 21:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت شرطة ميسان القبض على متهم تسبب بإصابة اثنين من المواطنين بعيارات نارية نتيجة افتعاله شجارا عشائريا في إحدى مناطق مدينة العمارة مركز المحافظة.وذكر بيان لمديرية الشرطة ان المتهم تسبب خلال إطلاق العيارات النارية ، باصابة إثنين من المواطنين أحدهم أصُيِب في منطقة الساقين والأخر في منطقة الرقبة ، وعلى آثر ذلك تم نقل المّصابين الى المستشفى لتلقي العلاج ، فيما تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق آلمتهم وإحالته للقضاء"./انتهى

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