رسميًا.. سان جيرمان يمدد عقد بوكيتينو

2021/07/23 | 21:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ علن باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، تمديد عقد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.وقال باريس، في بيان رسمي: "يعلن النادي عن تمديد عقد ماوريسيو بوكيتينو وطاقمه الفني حتى 30 حزيران 2023".وتولى بوكيتينو مهمته في باريس يوم 2 كانون الثاني 2021، ونجح خلال الأشهر الستة الأولى له في قيادة سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب التغلب على برشلونة في دور الـ16، وبايرن ميونخ في ربع النهائي.وقال بوكيتينو: "أنا سعيد حقًا لنفسي وللجهاز الفني أيضًا و من المهم جدًا أن نشعر بثقة النادي وسنبذل قصارى جهدنا حتى يفخر المشجعون بسان جيرمان، ولهذا السبب سنحاول الوصول إلى أهدافنا معًا".وأضاف: "قبل عشرين عاما كنت قائدًا لهذا الفريق واليوم أنا المدرب ، إنه حلم تحقق".وقال ناصر الخليفي، رئيس باريس: "يسعدنا أن ماوريسيو عاد للعمل مع سان جيرمان، بعد أن كان قائدا للفريق قبل 20 عامًا ،إنه يفهم قيم النادي وطموحه ورؤيته للمستقبل.نحن متحمسون وواثقون فما يخبئه المستقبل تحت قيادة ماوريسيو"./انتهى9

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