أميركا.. استطلاع يكشف مخاطر عدم تلقي لقاح كورونا

2021/07/23 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استطلاع رأي جديد أن معظم الأميركيين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يقولون إنه من غير المرجح أن يتلقوا أي لقاح.وأوضح 16 بالمئة منهم أنهم ربما يحصلون عليه.

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