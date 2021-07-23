الأمن النيابية تحذر من استهداف إرهابي لمنطقتين في بغداد

2021/07/23 | 22:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، من استهداف إرهابي لمنطقتين في العاصمة بغداد.وقال عضو اللجنة النائب عباس سروط في تصريح للوكالة الرسمية، إن “لجنة الامن والدفاع اجتمعت مع القيادات الأمنية في وقت سابق وقدمت عدة توصيات واسئلة حول الخروقات الأمنية وما هي اجراءات منع تكرارها؟”، مبينا أن “المعلومات الاستخبارية المتوفرة …

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