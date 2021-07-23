المجمع الفقهي يصدر فتوى بشأن لقاح كورونا

2021/07/23 | 22:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المجمع الفقهي العراقي، الجمعة، فتوى بضرورة اخذ لقاح كورونا، فيما حرم نقل الشائعات والاخبار الكاذبة حول اللقاح.

وينشر "موقع NRTعربية" نص الفتوى كاملة:

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