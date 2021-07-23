القبض على متهمين بالدكة العشائرية والإيذاء العمد بمحافظة جنوبية

2021/07/23 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على متهمين بجرائم الدكة العشائرية والإيذاء العمد في ميسان.

وأكدت مديرية شرطة ميسان، بحسب بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي وبإشراف ومتابعة ميدانية لقائد شرطة المحافظة اللواء حسن هاشم راضي تمكنت مفارز قوات سوات في المديرية وبالتعاون مع مكتب التحقيق القضائي التابع إلى رئاسة محكمة استئناف ميسان تمكنت من توقيف ستة متهمين".

وأضافت المديرية، أن "اثنين منهم متهمين وفقا لقانون مكافحة الإرهاب لارتكابهما جريمة الدكة العشائرية باستهداف دار أحد المواطنين بفتح النار على منزله اما الأربعة الآخرين فقد جرى توقيفهم وفق المادة ( 413) الإيذاء العمد".

وأشارت إلى، "إحالة كافة المتهمين إلى مركز الاحتجاز الأمني لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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