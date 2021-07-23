مطالبات ودعوات من النجف بتبني صحة المحافظة عمليات فحص المسافرين بدلا من شركات تجارية غير مرخصة

2021/07/23 | 22:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ تقرير/خضر الهاروني ..استنكر ناشطون ومدونون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في النجف الاشرف ما يحصل في مطار المحافظة الدولي والمتمثل بتبني شركات تجارية غير مرخصة عملية أخذ مسحات الفحص لوباء كورونا واستيفاء مبالغ جراء ذلك، مشيرين الى انّ ما يحدث، بعيد عن المهنية، ولا يمت الى التخطيط بصلة، بل هو فوضى، ونافذة من نوافذ الفساد.ودعا المتواصلون اجتماعيا في النجف، الى كشف حقيقة التعاقد مع شركة غير مرخصة مشيرين الى شبهات فساد في هذا العمل .وتساءل المدونون في وسائل التواصل الاجتماعي ، عن عدم تبني وزارة الصحة زمام الامر في هذا المشروع.ودعا اخرون ، صحة النجف الى تبني اجراءات الفحص، بدلا من الشركة الوطنية في فحص المسافرين في المطار لان ذلك يوفر الأموال لصالح المحافظة.وكان وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، قد اعلن في17‏ تموز‏2021، عن موافقة مجلس الوزراء على استئناف السياحة الدينية بين العراق ودول العالم، ما يعني تدفق هائل للزوار الى المنافذ الحدودية، الأمر الذي يوفر لـ(لشركة الوطنية) أرباحا طائلة.وافادت وزارة الصحة في 15‏ تموز‏2021، في كتاب رسمي بان الشركة الوطنية (العراق المسافر) تتكفل بتهيئة كافة التسهيلات ، مخاطبة وزارة الداخلية، بتسهيل مهمة ( الشركة الوطنية)، وعدم منح تأشيرات الدخول، الا بعد ضمان اجراء المسافر، لمسحات الفحص./انتهى

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