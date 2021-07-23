تنسيقية المقاومة العراقية تطالب بالانسحاب الامريكي من جميع الاراضي العراقية

2021/07/23 | 22:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية، اليوم الجمعة، بانسحاب القوات المحتلة من جميع الاراضي العراقية، موضحة انه لن نوافق على خفض التواجد الاجنبي بعنوان التحالف الدولي وزيادته بعنوان قوات الناتو.وذكر البيان للهيئة ان “الثبات في الموقف والنهج هو ما رسخت عليه تنسيقية المقاومة العراقية وتتبنى حيثياته ومنها ما يخص المفاوضات الجارية بين الحكومة […]

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