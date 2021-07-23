"طردها عارية".. غيغز متهم بالاعتداء على صديقته السابقة

2021/07/23 | 22:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محكمة في إنكلترا، الجمعة، مزاعم بأن لاعب مانشستر يونايتد السابق ريان غيغز ركل صديقته السابقة وألقى بها عارية من غرفتهما بالفندق كجزء من نمط من السلوك المسيء.

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