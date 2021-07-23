2021/07/23 | 22:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حثت وزيرة الخزانة الأمريكية ”جانيت يلين“ مشرعين، اليوم الجمعة، على زيادة أو تعليق سقف الدين الوطني بأسرع وقت ممكن، وحذرت من أنه إذا لم يتخذ الكونغرس إجراء بحلول الثاني من أغسطس/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونغرس بشأن سقف الدين المركز الخبري الوطني.

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