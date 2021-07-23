2021/07/23 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلينكن‭:‬شراكتنا‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬محاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ واشنطن‭ -‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬–‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ انعقدت‭ ‬امس‭ ‬جلسة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الأمريكي‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬امس،‭ ‬فيما‭ ‬يبصل‭ ‬مصطفى‭ ‬الاكاظمي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬والعشرين‭ ‬الجاري‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬الامريكية‭ ‬للقاء‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.‬ واكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن،‭ ‬أن‭ ‬العلاقة‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توافق‭ ‬أمريكي‭ ‬عراقي‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬وإجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توافق‭ ‬أمريكي‭ ‬عراقي‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬وإجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).