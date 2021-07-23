2021/07/23 | 22:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلينكن:شراكتنا أبعد من محاربة تنظيم داعش واشنطن -مرسي أبو طوق – بغداد -عبدالحسين غزال انعقدت امس جلسة جديدة من جولة الحوار الاستراتيجي الأمريكي العراقي في واشنطن امس، فيما يبصل مصطفى الاكاظمي رئيس الحكومة في السادس والعشرين الجاري الى العاصمة الامريكية للقاء الرئيس جو بايدن.
واكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن العلاقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توافق أمريكي عراقي على احترام المصالح المشتركة وإجراء الانتخابات في موعدها ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن العلاقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توافق أمريكي عراقي على احترام المصالح المشتركة وإجراء الانتخابات في موعدها ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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