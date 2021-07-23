هيئة زيادة الدخل

2021/07/23 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام هناك‭ ‬هيئات‭ ‬كثيرة،‭ ‬واسعة‭ ‬الصلاحيات،‭ ‬وكبيرة‭ ‬الموازنات‭ ‬لكنها‭ ‬قليلة‭ ‬المفعول‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬معدومته،‭ ‬مرتبطة‭ ‬برئاسة‭ ‬الوزراء،‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬أسميها‭ ‬لكي‭ ‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬انها‭ ‬المقصودة‭ ‬بعينها،‭ ‬لكنها‭ ‬معروفة‭ ‬للمعنيين‭ ‬بمستقبل‭ ‬العراق،‭ ‬الرجاء‭ ‬عدم‭ ‬الضحك‭ ‬أعرف‭ ‬انه‭ ‬تعبير‭ ‬غريب‭ ‬ومقحم‭ ‬لا‭ ‬محل‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬الاعراب‭ ‬الا‭ ‬من‭ ‬رحم‭ ‬ربي‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭.[…]

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