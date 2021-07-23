2021/07/23 | 22:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان اعلنت خلية الاعلام الامني، القاء القبض على ستة متهمين بالدكة العشائرية والإيذاء العمد في ميسان.وذكرت مديرية شرطة ميسان في بيان لخلية الاعلام الامني تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي وبإشراف ومتابعة ميدانية لقائد شرطة المحافظة اللواء حسن هاشم راضي تمكنت مفارز قوات سوات في المديرية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 متهمين بالدكة العشائرية والإيذاء في ميسان first appeared on النور نيوز.

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