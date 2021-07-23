الولايات المتحدة وروسيا تبدأن محادثات الاستقرار الاستراتيجي الأسبوع المقبل

2021/07/23 | 22:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن الولايات المتحدة وروسيا ستطلقان محادثات حول الاستقرار الاستراتيجي تركز على الحد من التسلح والحد من المخاطر في جنيف الأسبوع المقبل.

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