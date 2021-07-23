2021/07/23 | 22:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة: المشروبات الساخنة أكثر فعالية في تبريدنا في الطقس الحار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/23 | 22:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: المشروبات الساخنة أكثر فعالية في تبريدنا في الطقس الحار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: المشروبات الساخنة أكثر فعالية في تبريدنا في الطقس الحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).