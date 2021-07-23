85 الف سائح يدخلون محافظة السليمانية

2021/07/23 | 22:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للسياحة في السليمانية، اليوم الجمعة، عن عدد السياح الوافدين الى المحافظة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وقالت مديرية الاعلام والتسويق في المديرية العامة للسياحة في السليمانية خلال بيان: انه ووفقا لاحصائية اولية فأن نحو 85 الف سائح دخلوا الى محافظة السليمانية بمنسابة عيد الاضحى المبارك.

واضاف البيان، ان الوافدين الى المحافظة اغلبهم من محافظات وسط وجنوب العراق، مبينا ان دخولهم الى السليمانية كان عبر المنافذ البرية والمطار، مؤكدا ان الاحصائية النهائية للوافدين الى السليمانية والى تأريخ الـ 25 من الشهر الحالي ستم نشره خلال الايام المقبلة.

واعربت المديرية خلال البيان، عن شكرها للمناطق السياحية والجهات الامنية وجميع الوحدات الادارية لتمكنهم من استقبال السائحين وتقديم الخدمات لهم.

PUKmedia ترجمة

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