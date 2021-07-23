محافظة ذي قار تتحدث عن خطة لإبعاد الحزبيين

2021/07/23 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

كشفت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن اعدادها خطة لاحداث تغيّر في ادارة المحافظة ودوائرها.

وقال المتحدث الرسمي باسم محافظ ذي قار ماجد السفاح لـ(بغداد اليوم) ان "محافظ المدينة كاشف الكتل السياسية وابلغها بوجود ضغوطات وتدخلات بعمل الحكومة المحلية والدوائر الحكومية"، مضيفا ان "الحكومة المحلية قررت عدم الرضوخ للضغوطات والعمل على ابعاد المتحزبين والحاصلين على المناصب عن طريق التحاصص الحزبي".

وتابع السفاح ان "الحكومة المحلية أعدت خطة ستنفذها تدريجيا للعمل من خلالها على اعفاء غير الكفوئين من الحزبين ، ولن يبقى هنالك مسؤول محلي غير كفوء"، موضحا ان "الحكومة ستعتمد معيار النزاهة والكفاءة والقوة في صفات الشخص المختار لاي منصب".

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