خلية ازمة نينوى تقدم مقترحات للحد من انتشار كورونا

2021/07/23 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن قائممقام الموصل زهير الاعرجي ،اليوم الجمعة ،عن أخر قرارات اجتماع خلية الازمة في نينوى والتي تمت بحضور محافظ نينوى نجم الجبوري".وقال الاعرجي في تصريح صحفي تم " رفع مقترحات لخلية الازمة المركزية في بغداد وبانتظار الموافقة ومن ابرزها غلق قاعات الاعراس ومنع اقامة مجالس العزاء وفرض اجراءات محددة على الكافتريات وبخلافه ستفرض غرامة قدرها مليونا دينار على المخالف فضلا عن التشديد على لبس الكمامات والتعقيم في الاماكن العامة " لافتا الى ان" كل هذه مقترحات ننتظر الموافقة عليها"/انتهى

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