ائتلاف النصر: امريكا لن تنسحب من العراق الا بتحقيق هذا الشرط

2021/07/23 | 22:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، اليوم الجمعة،نحتاج مفاوضات جادة مع امريكا، مشيرا ان امريكا لن تنسحب من العراق الا مع ضمان مصالحها مع الدول الاخرى كايران والصين.وقال الزبيدي في برنامج حصاد الايام، ان “هناك شركاء في العملية السياسية يعارضون خروج الامريكان من العراق”، لافتا “يجب ان يكون هناك موقف شجاع تجاه اخراج […]

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