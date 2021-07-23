أداء النفط والذهب خلال أسبوع.. مكاسب للخام والمعدن الأصفر يكسر موجة الصعود

2021/07/23 | 23:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مصطفى رضا: أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط تسوية تعاملات، اليوم الجمعة، محققة مكاسب أسبوعية بمقدار 0.4 بالمائة، في حين كسر المعدن الأصفر موجة الصعود، ليحقق الذهب أول خسائر أسبوعية في 5 أسابيع.ويأتي أداء الخام بعد استقرار نسبي بسبب توصل …

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