التنسيقية لفصائل المقاومة تطرح شروطها بشأن التواجد الامريكي

2021/07/23 | 23:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طرحت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة، اليوم الجمعة، شروطها بشأن التواجد الامريكي، لافتة الى ان تدخل القوات الأجنبية في الملف الأمني له دور تجسسي على عمل المؤسسات.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه […]

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