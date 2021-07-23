أزمة المخزن، أزمة البديل اليساري الديمقراطي - معاد الجحري

2021/07/23 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#معاد_الجحري سبق للمسؤولين عن حرة بريس والمركز الاوروربي للاعلام الحر بلندن ان اتصلوا بالنهج الديمقراطي قصد تنظيم ما سموه بحوارات المستقبل بيين احزاب اليسار المغربي وقد ابدينا تجاوبنا مع المبادرة لكننا فوجئنا بإلغائها دون اخبارنا بقرارهم.نقدم هنا مداخلة الرفيق معاد الجحري المعدة لجلسة 22 يوليوز الملغاة.أزمة المخزن، أزمة البديل اليساري الديمقراطيأولا: عناصر في أزمة المشروع المخزنيمن أكبر ......





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