هل لعنة نزلت على النظام المغربي ؟ - سعيد الوجاني

2021/07/23 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني وضْع النظام المغربي غير المحسود عليه ، حيث اضحى نظاما معزولا ، وهي عزلة تتعمق داخليا ، وعزلة تعمقت اكثر خارجيا .



هل هي لعنة نزلت عليه فجأة من السماء ، ام هي لعنة انزلها عليه ما يسمى بخصومه المفترضين ، لأنه لا يعقل ان يكون الجميع على خطأ ، والنظام وحده على صواب ، او هي لعنة انزلها على نفسه بيده ، بحيث بتصرفاته العشوائية ، الصبيانية ، المراهقة ، وفقدانه البصيرة ، والنظرة الثاقبة ، عند( تحليل ) معا ......





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