حكومة كردستان تعتزم اتخاذ إجراءات بشأن الزام الموظفين على التلقيح

2021/07/23 | 23:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واع – إيفان ناصر حسنأكدت حكومة اقليم كردستان،اليوم الجمعة ، عزمها اتخاذ اجراءات بشأن الزام موظفيها باخذ اللقاحات ضد فيروس كورونا، فيما حذرت صحة كردستان من خطورة الوضع الوبائي بعد زيادة عدد الاصابات.وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه "سنتخذ غدا بعض الاجراءات الخاصة بالزام الموظفين باخذ اللقاحات ضد كورونا". واضاف، ان "حكومة الاقليم توجه الموظفين باخذ اللقاح للسيطرة على انتشار الفيروس".الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الصحة باقليم كردستان اسو حويزي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الوضع الوبائي في اقليم كردستان خطير جدا"، لافتا الى ان "هنالك تزايد في اعداد الراقدين في المستشفيات وهم من الحالات الخطرة".واشار الى ان "وزارة الصحة بالاقليم اعدت بيانات للتعامل مع الوباء منذ دخوله وتناشد الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية". واضاف حويزي، انه "لا نستطيع اجتياز ازمة الوباء وتقليل عدد الداخلين الى المستشفيات الا بأخذ اللقاح والالتزام بالتعليمات الوقاية واهمها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي"، مؤكدا "نحن الان في ذروة الموجة الثالثة وهي تتطور وعدد الاصابات والوفيات في تزايد مستمر".

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