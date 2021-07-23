2021/07/23 | 23:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم شرطة قندهار، الجمعة، إن مسلحي حركة طالبان زاروا منازل مدنية في سبين بولداك (جنوب أفغانستان) خلال الليل بحثا عن موظفين حكوميين لقتلهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهام طالبان بقتل موظفين في قندهار.. وهيومن رايتس ووتش تحذر من "فظائع") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهام طالبان بقتل موظفين في قندهار.. وهيومن رايتس ووتش تحذر من "فظائع") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).