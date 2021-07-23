بيان من السفارة الأميركية عن اجتماعات الجمعة ضمن جولة الحوار الاستراتيجي

2021/07/23 | 23:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عبرت السفارة الأميركية، الجمعة، عن دعمها للحوار الاستراتيجي الذي يجريه وفد عراقي في واشنطن.

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وقالت السفارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 تموز 2021)، إنه "استضافت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن العاصمة اليوم قادة ومسؤولين عراقيين لإجراء مناقشات حول اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

وأضافت السفارة أنه "تفخر الولايات المتحدة ويٌشرفها استضافة هذه المحادثة الهامة حول استمرار الشراكة القوية والوطيدة بين بلدينا"، مؤكدة أنها ستعلن عن "بعض نتائج هذه المناقشات في الأيام القادمة".

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