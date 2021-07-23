2021/07/23 | 23:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلنت الولايات المتحدة اليوم في واشنطن عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة تقارب 155 ملايين دولار تقدّم لشعب العراق واللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات الكريمة التي تستضيفهم.وقالت وزارة الخارجية الاميركية، “الولايات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إنسانية للعراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إنسانية للعراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تعلن عن مساعدات إنسانية للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).