2021/07/23 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة النجف، الجمعة، عن تسجيل حالات اختناق باستهداف مطعم بقنبلة دخانية في المحافظة.

وقالت القايدة في بيان إن "مطعماً في المحافظة تعرض للاستهداف بقنبلة دخانية ما اسفر عن تسجيل حالات اختناق".

وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على الفاعل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حالات اختناق باستهداف مطعم بقنبلة دخانية في النجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل حالات اختناق باستهداف مطعم بقنبلة دخانية في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).